Poëzietournee trekt door provincie Groningen

In onze provincie is zaterdag een tournee gehouden voor kinderdichters en dichters-voor-kinderen. Een van de dichters is Tessa Bakker (11), de gekozen kinderdichter van Haren.

De tournee begon in Zuidhorn en ging langs de stad, Haren, Hoogezand en Winschoten. Verslaggever Wiebe Klijnstra was erbij in de Groninger Forum bibliotheek in Groningen.

Populair onder kinderen

Mineke Hoekstra van de organisatie zegt: 'Poëzie is populair onder kinderen. Dat zie je aan de grote hoeveelheid kinderdichters die de tournee begeleiden. We hebben veel jonge dichters in de stad Groningen. En aan bijvoorbeeld de poëziemarathon die deze week gehouden wordt.'

'In Zuidhorn was het vanochtend heel erg leuk, we waren er erg vroeg. We zijn er samen met een aantal kinderdichters en volwassen dichters geweest. Zo meteen gaan we door naar Haren, dan naar Hoogezand en we eindigen in Winschoten', vervolgt Hoekstra.

Kinderdichter

Op de vraag wanneer iemand zich kinderdichter mag noemen, zegt Hoekstra: 'Je wordt gekozen tot kinderdichter van een bepaalde stad.' Zo is Tessa Bakker gekozen tot kinderdichter uit Haren.

Tessa: 'We moesten eerst in de klas een gedicht maken. Die werden opgestuurd. Daar werden weer gedichten uit gekozen. Toen kwam je in de finale te staan, en ging de jury kiezen wie er gewonnen had.' Haar gedichten gingen over zweven en dromen.

Gevoel

'Je kan je gevoel erin geven en je kan je verhaal erin vertellen', zegt Tessa op de vraag wat ze leuk vindt aan dichten. Hieronder de tekst van haar gedicht:

Zaterdagmiddag

De gordijnen openen

het gaat beginnen

kraampjes en een plein

mensen schreeuwen

kinderen spelen



De ballerina in kostuum

haar danspassen prachtig

voeten vertellen

het wordt stil



Ze zingt

het klinkt

klinkt als

een robijn in een glas

als een baltsende vogel



Dansen

zwieren en zwingen

voor het gordijn

niet denken, doen.