Column: Auto in de sloot

Het kan hier flink spoken. Hier is op Schaapbulten tussen de Gereweg en Meedhuizen. Ik zit in de auto, de kachel op tien. De regen slaat gedragen door de wind met geweld tegen de auto. Zo hard, dat ik Wia's De Roos harder moet draaien.

De ruitenwissers doen gestaag hun werk. De lampen van de auto vertroebelen in het regenduister. Ik ben net een boerderij voorbij gereden zonder dat ik hem gezien heb. Alleen mijn geheugen weet dat ie er staat. Net voorbij de kruising, met de afslag links Wagenborgen en rechts Delfzijl, denk ik iets te zien in mijn linkerooghoek. Daar waar een sloot moet zijn. Een groot grijs vlak.

Een overstekende haas doet mijn adem stokken. 'Hest mazzel Zoef. Dat scheelde niks', praat ik in mezelf tegen de al verdwenen haas. Ik ben al bijna in Meedhuizen, bijna bij dorpsherberg Lanting, als het beeld van het grijze vlak in mijn linkerooghoek weer in mijn hoofd opdoemt. Auto in de sloot.

Ik schrik van de gedachte. Maar wuif 'm ook weer weg. Nee, dat zal wel niet. Maar het blijft knagen. Tegelijkertijd maken mijn hersenen een sprongetje naar halverwege de jaren tachtig. Een vrijdagavond.

'Kinst ook wel eem mit goan ja', zegt kameraad Sjoerd. Sjoerd heeft een feestje in Meedhuizen van zijn neefjes Edzard en Boele. Eigenlijk heb ik niet zo'n zin. Maar Sjoerd vindt het mooi dat ik meega. Dat is deels omdat ik het ben, maar ook zeker een deel dat ik het ben die kan rijden. Ik drink namelijk geen alcohol. Niet uit overtuiging. Integendeel. 'Ik heb der noeit in spijt'

Het is vanwege een weddenschap met mijn moeder. Die vond namelijk dat het hoog tijd werd dat ik er wel in spijde. Het was de tijd van examenfeestjes, elke dag wel eentje en met een beetje mazzel twee op een avond. En daar moest toch op de feestvreugde gedronken worden. En dat deed ik. Vol overtuiging.

Mijn moeder had een andere overtuiging. Die van stoppen met dat drankgelag. Ze bood me duizend gulden voor een jaartje niet drinken. 'Dat kan jij toch niet', zei ze er vilein achter aan. Dat moest je natuurlijk niet tegen mij zeggen en zo fungeerde ik een jaar lang als Bob voor mijn vrienden naar feesten en partijen. Toen heette Bob nog geen Bob maar Jan Bakker. En ik was altijd de Jan Bakker.

In het Meedhuizer café Lanting is het een vrolijke boel. Ik leer veel jongens en meisjes kennen, waar ik prima gesprekken mee kan voeren. Maar na tien appelsap mijnerzijds en zeker vijftien bier aan de andere alcoholische kant, vlotten de gesprekken niet meer zo. Ik haak af in het gewauwel en zoek mijn heil in een hoekje met een sigaretje.

Een meisje met rood haar gaat naast me staan. Ze wauwelt ook wel maar ze heeft iets heel moois dus gaf ik haar een sigaret en een vuurtje. Ze vertelt zonder over haar longen te roken het verhaal van het mysterie van Midhoezen.

Ergens diep in de vorige eeuw was zo maar tijdens een dienst de achtermuur van de kerk omgevallen. Met zo'n enorme klap waardoor de dominee, die het net over de toorn van God had, bijna van zijn kansel viel. De schrik zat er goed in bij de parochianen. Die werd nog groter toen er vanuit de stofwolken en achter de omgevallen muur drie geraamten opdoemden.

Ze stonden rechtop tegen de achter-achtermuur want de kerk bleek een binnen- en buitenmuur te hebben. Vol ongeloof staarden de kerkgangers met bijbel in de hand naar de geraamten. Die luttele tellen later precies in gelid met een doffe klap voorover vielen. De kerk was meteen daarna schier leeg.



Tot op de dag van vandaag weet Meedhuizen niet waar de skeletten vandaan kwamen. Nog steeds liggen ze begraven op het kerkhof. 't kin hier goud spoken', zei het meisje met het rode haar mysterieus en drukte haar sigaret uit.

Anderhalf uur later zit ik met een teute Sjoerd naast me in de auto op weg terug naar huis. Het gewauwel over ene Brechtje wordt me teveel en ik vraag om een sigaret. Mijn laatste had het rooie meisje opgerookt.

Plotseling voel ik de auto kantelen, word ik door elkaar geschud en na een doffe klap word het donker en stil. Dan geborrel en het geluid van stromend water in de auto. Ik hang op mijn zij vast in mijn gordel. Gesteun en gehijg van Sjoerd, nu niet meer naast maar onder mij. Als een aap in nood klimt hij over mij heen, achtervolgd door het wassende water in de auto.

Auto in de sloot. In een flauwe bocht ben ik, waarschijnlijk afgeleid door de sigaret, rechtdoor gereden, de sloot in. De blauwe Peugeot van mijn vader, een erfstuk, ligt op zijn zij in de sloot. Een hele diepe sloot. Twee jongens van achttien staan er in het donker mistroostig naar te staren.

Woensdag, op de terugweg van het feestje van het 150-jarig bestaan van de Departement Heveskes van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in dezelfde dorpsherberg Lanting , denk ik nog steeds aan die avond. En denk ik aan wat ik op de heenweg naar Meedhuizen gezien heb.

Op de plek waar ik de auto in de sloot dacht, stop ik. In wind en regen zie ik in de verte iets in de sloot liggen. Als ik dichterbij kom, hoor ik iets klapperen. Gelukkig, denk ik. Het is een stuk landbouwplastic.

Ik loop toch nog even door voor de zekerheid. Hetstuk plastic is enorm groot. Ik draai me al weer om terug naar de auto te lopen. Ik schrik me kapot van een stem vanonder het plastic. 'Moi, kin je mie ook eem helpen…'

Het is de boer, eigenaar van de landbouwplastic, dat was weggewaaid vanachter de boerderij. Als ik hem geholpen heb, de boel weer op te vouwen, bedankt hij me hartelijk en zegt:

'Joa man, t kin hier goud spoken.....'

.

Erik Hulsegge