FC Groningen geeft 3-1 voorsprong uit handen tegen Heracles

Mimoun Mahi is uitzinnig na zijn doelpunt, de 3-1 (Foto: JK Beeld)

Jesper Drost en Tom van de Looi in duel met Jamiro Monteiro (Foto: JK Beeld)

FC Groningen heeft zaterdagavond met 3-3 gelijkgespeeld tegen Heracles Almelo. De ploeg van coach Ernest Faber stond bij rust nog met 3-1 voor, maar doelpunten van Vermeij en een als voorzet bedoelde boogbal van Pröpper zorgden alsnog voor een puntendeling.

Zichzelf aanrekenen

Groningen mocht het zichzelf aanrekenen dat ze de gasten terug lieten komen in de wedstrijd. Heracles bracht in de rust de gevaarlijke Kuwas en Gladon binnen de lijnen die voor overwerk zorgden in de defensie van de thuisploeg.

Opmerkelijke gelijkmaker

De 3-3 gelijkmaker van Pröpper was zeer opmerkelijk. De centrale verdediger van de gasten wilde de bal voorgeven op de rand van de zestienmeter aan de rechterkant, maar schoot tot zijn eigen verbazing de bal met een enorme curve via de paal direct achter Padt.

Goal van Weert

In ieder geval tot de rust leek het erop dat de punten in Groningen zouden blijven. Tom van Weert zette de groen-witten na een half uur spelen op voorspong door een slimme doorkopbal van Drost af te maken.

Snelle vrije trap

Heracles kwam vijf minuten later op gelijke hoogte. Via een snel genomen vrije trap van Darri kwam de bal terecht bij Monteiro die ongestoord mocht uithalen en Padt in de verre hoek klopte.

Twee goals

In de laatste twee minuten van de eerste helft wist FC Groningen twee keer te scoren. Eerst was het Drost die op een rebound van Castro het meest attent reageerde: 2-1 na een voorzet van Mahi.

Prachtige goal Mahi

De clubtopscorer van de FC verdubbelde op slag van rust de voorsprong van de thuisploeg zelf na een technisch schitterende actie. Hij kreeg de bal aangespeeld van Doan, zette Wuytens te kijk met een mooie sleepbeweging en rondde af met zijn zevende goal van het seizoen: 3-1.

Slimme wissels

Er leek niets aan de hand te zijn voor FC Groningen, maar door slimme wissels van Stegeman sloeg de balans om in het voordeel van de gasten. In de 63e minuut scoorde Vermeij de aansluitingstreffer en tien minuten voor tijd scoorde Pröpper fraai maar lucky: 3-3.

Stand en programma

FC Groningen schiet weinig tot niets op met deze puntendeling. De formatie van coach Ernest Faber bezet de dertiende plek in de eredivisie met 22 punten uit twintig duels. Aanstaande vrijdag 2 februari staat de uitwedstrijd tegen Vitesse op het programma.

