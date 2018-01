'Faber er nu uit, zuur resultaat, dit was schandalig en teveel slechte momenten'

'Op deze wedstrijd geen technisch/tactische analyse loslaten, weggeven voorsprong door onze zwakke verdediging en hoe het verspeeld wordt in de tweede helft is extra triest.' Het supporterspanel spreekt harde woorden na de 3-3 tegen Heracles. Eindcijfer: 5,25.

Het hardst in zijn oordeel is Ronald Varwijk. 'Wat mij betreft mag Faber er nu uit,' oordeelt Varwijk. 'Afgelopen week sneren naar de clubleiding over 'topsportmentaliteit', nu laat hij opnieuw een staaltje ongeloofwaardigheid zien.'

FC kan niet omgaan met luxeposities

'Dat Mahi eruit gehaald wordt, was vast en zeker door een blessure. Je ziet al hoe de tweede helft verloopt en besluit dan om de arme Bacuna voorin te laten lopen in plaats van Veldwijk. Oh ja, heel positief over eerste helft, maar de FC kan blijkbaar niet met luxeposities omgaan onder Faber. Teamcijfer: 6,5. Voor coach Faber: een 1 zou nog te positief zijn, dus maar geen cijfer..,' besluit Varwijk zijn betoog.

Zuur resultaat

'Wat een zuur resultaat,' vertelt Sil Piek. 'Een erg goede eerste helft, met veel strijd en goede aanvallen door afwisselend combinatiespel en de lange bal. Dat je drie keer scoort tegen het defensief sterke Heracles is razend knap.'

Extra triest

'Hoe het in de tweede helft weggegeven wordt is dan extra triest; dat er op de simpele noodgreep van John Stegeman geen passend antwoord kwam van Faber. Verder was er na de wissel van Mahi geen aanvallend vernuft meer en met de goal van Pröpper heb je veel pech. Zonde, maar wel een mooie wedstrijd gezien. Eindcijfer: 6,' aldus Piek.

Zwakke defensie

Ook Kevin van der Laan heeft geen goed woord over voor de afloop. 'Dit was schandalig, dat je zo gemakkelijk je royale voorsprong weggeeft, en dat valt onze defensie aan te rekenen, en dan vooral van Nieff die een aantal flinke tegenkansen inleidde,' analyseert van der Laan.

'De eerste twee goals van Heracles tonen aan dat dit FC Groningen niet in de zone moet lopen te verdedigen. Ik kan dit niet meer dan een 5,5 geven ben ik bang.'

Geen analyse

Tot slot geeft Kris Groenewold zijn visie. 'Het spijt me zeer. Je kunt op deze wedstrijd 100 tactische en technische analyses loslaten, maar met zoveel slechte momenten ben je afhankelijk. Een gemiddelde eredivisie wedstrijd.'

Terechte uitslag

'Eerste helft had je Mahi en de tweede Bacuna. Onbegrijpelijk. Misschien was Mahi geblesseerd, geen idee. Maar je bent vanaf dat moment een aanspeelpunt, dus enige controle op de helft van de tegenstander, kwijt. Die goal van Pröpper maakt hij nooit meer, weet ik ook, maar uiteindelijk was dit gelijkspel een terechte uitslag. Eindcijfer: een 3.'

