Lycurgus is zeker van eerste plek

De volleyballers van Abiant Lycurgus zijn met nog twee duels te gaan al zeker van de eerste plaats in de reguliere competitie. De Groningers wonnen thuis met 3-0 (25-19, 25-18, 25-19) van Coniche Topvolleybal Zwolle.

Gortzak en Van Gestel

Er waren twee opvallende wijzigingen in de basis van het team van coach Arjan Taaij. Spelverdeler Sam Gortzak speelde in plaats van Carlos Mora Sabaté en Frits van Gestel stond in het veld als libero, in plaats van de geblesseerde Erik Mattson (rug).



Nummer één

De nummer twee, Seesing Personeel Orion uit Doetinchem, kan Lycurgus niet meer achterhalen op de ranglijst. Hierdoor gaat de ploeg van coach Arjan Taaij als nummer één de kampioenspoule in.



Kampioenspoule

Op woensdag 21 februari wordt de eerste wedstrijd in de kampioenspoule gespeeld. Deze groep bestaat uit de nummers één tot en met zes van reguliere competitie, die elkaar allemaal uit en thuis treffen. De eerste twee van de poule spelen uiteindelijk in een best-of-five serie om de landstitel.



Prins en Dynamo

Lycurgus speelt nog twee uitwedstrijden in de reguliere competitie, tegen Vallei Volleybal Prins en Draisma Dynamo.

Lees ook:

- Lycurgus buigt achterstand om en plaatst zich voor bekerfinale (update)

- Lycurgus is Taurus de baas