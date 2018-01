Ntab verdedigt kleine voorsprong

Dai Dai Ntab gaat na de eerste dag van de NK Sprint aan de leiding. De Groninger won de 500 meter en werd op de 1000 meter vierde.

Niet gemakkelijk

Het zal zondag voor de sprinter niet gemakkelijk worden om bovenaan te blijven staan. Het verschil met nummer twee Hein Otterspeer is slechts driehonderdste van een seconden. Ook Thomas Krol is een bedreiging. Hij staat derde met een achterstand van achthonderdste.

Ongenaakbaar

Ntab was ongenaakbaar op de 500 meter. Hij noteerde 34.87 op het ijs van Thialf in Heerenveen. De opgebouwde voorsprong op de concurrentie raakte hij op de 1000 meter bijna kwijt. Zelf rondde hij de kilometer af in 1.09.72. Krol en Otterspeer waren aanzienlijk sneller.

WK sprint

Mocht Ntab erin slagen de titel te pakken dan plaatst hij zich automatisch voor het wereldkampioenschap sprint.

