Dit is het cijfer van de supporters voor de FC vs Heracles Almelo

FC Groningen verspeelde zaterdagavond een 3-1 voorsprong tegen Heracles Almelo en moest zodoende genoegen nemen met een 3-3 gelijkspel.

Drost en Mahi scoorden vlak voor rust in twee minuten twee keer (3-1), maar Vermeij en Pröpper, met een tot voorzet gepromoveerd doelpunt, zorgden voor de Groninger deceptie.

Stem

We vroegen jullie, supporters je stem uit te brengen. Welk cijfer gaf jij aan de FC? Het gemiddelde cijfer na het duel met Heracles Almelo was 3,50 oftewel 'Dit was nait best.'

Er werden in totaal 1603 stemmen uitgebracht.

Kijk hieronder hoe er gestemd is:

Uit tegen Vitesse

Op vrijdagavond 2 februari vragen wij jullie wederom om jullie mening. FC Groningen speelt dan in Arnhem de uitwedstrijd tegen Vitesse. Het duel in het Gelredome begint om 20:00 uur.

