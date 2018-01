Deel dit artikel:











Automobilist gewond bij ongeval in Zevenhuizen (Foto: Romke Notenbomer/112groningen.nl)

Een automobilist is zaterdagavond gewond geraakt bij een ongeval in Zevenhuizen. De man belandde op de Bremerweg in de berm en raakte een boom.

Door de klap kwam de auto even verderop in tegengestelde richting tot stilstand. De automobilist, die alleen in de auto zat, moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de exacte oorzaak van het ongeval.