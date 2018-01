Inbrekers aangehouden dankzij alerte getuige

Dankzij een alerte getuige heeft de politie zaterdagnacht in de stad Groningen twee inbrekers kunnen aanhouden. Het duo had zich met een koevoet toegang verschaft tot een winkel aan de Haddingestraat, maar de twee werden gade geslagen door een getuige.

Die belde direct met het alarmnummer 112 en gaf een signalement door. De politie was daarom snel ter plaatse en even later kon een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats worden aangehouden.

Na een zoekactie kon ook nog een 36-jarige man uit Groningen worden aangehouden. Beide mannen waren in het bezit van artikelen die afkomstig waren uit de winkel.