Henk Helmantel: 'Dit is niet te overtreffen'

'Overrompelend, in alle opzichten,' zo begint schilder Henk Helmantel. Amper een dag na zijn terugkeer uit Taiwan waar afgelopen woensdag een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk werd geopend, zit hij vol enthousiasme in zijn atelier in Westeremden. 'Dit is niet te overtreffen.'

In het Chimei Museum in de Zuid-Taiwanese stad Tainan zijn sinds afgelopen woensdag 65 schilderijen en een aantal tekeningen van de Groninger schilder te zien. 'De tentoonstelling begint met een wand waarop de Taiwanezen een deel van ons huis hier in Westeremden hebben nagebouwd,' vertelt Helmantel. 'Er is een overzicht van mijn leven te zien, een kaart van Europa met daarop de kerken die ik heb geschilderd en op de buitenkant van de liften in het museum hebben ze een aantal schilderijen van me afgebeeld en als de deuren open gaan loop je zo het schilderij naar binnen.'

Eerste kunstenaar uit het buitenland

Het is niet de eerste keer dat werk van Henk Helmantel in Taiwan te zien is. Twintig jaar geleden exposeerde hij in een andere Taiwanese stad. 'Een bezoekster van die tentoonstelling is nu de directrice van het Chimei Museum. Zij is die tentoonstelling nooit vergeten en toen ze zelf directrice werd wist ze meteen dat ze mij wilde hebben als eerste kunstenaar uit het buitenland.'

Dichterbij

De tentoonstelling van Helmantel in Taiwan duurt tot en met februari 2019. Dichterbij is vanaf 4 februari werk van Helmantel te zien in het Museum MORE in Gorssel en vanaf 24 februari in Museum Gouda in Gouda.



http://www.chimeimuseum.org/