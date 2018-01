Deel dit artikel:











Afvalcontainers in brand gestoken in de stad Groningen (Foto: 112groningen.nl)

In de stad Groningen zijn zaterdagnacht meerder afvalcontainers in brand gestoken. In de Orchideestraat moest de brandweer er aan te pas komen, omdat de brandende containers tegen een woning stonden.

Het dak van een schuurtje vatte ook vlam, maar door snel handelen van de brnadweer kon erger worden voorkomen. Terwijl de brandweer aan het blussen was, meldde een voorbijganger dat er dertig meter verderop ook containers in brand stonden tegen een woning. Ook dit vuur kon ook snel worden geblust. De politie is een onderzoek begonnen en roept getuigen op zich te melden.