Bert Lange van Café Hammingh: '26,5 jaar in dat leutje keukentje'

Het is een dag met gemengde gevoelens voor Bert Lange en Margriet van der Spek van Café Hammingh in Garnwerd. Na 25 jaar houden ze het voor gezien. Zondag is het afscheidsfeest.

'Het is een dubbele dag, maar voornamelijk een feestdag', vertelt Bert Lange. 'Ik zit hier nu nog in mijn oude trui, maar straks trek ik mijn pak uit de kast en gaan we het vieren'.

'Hier kan ik de rest van mijn leven op verder'

'Het is wel moeilijk om het stokje over te dragen', vertelt Margriet van der Spek. We hebben dit zo'n lange tijd gedaan. Het is een rijk gevoel. Hier kan ik de rest van mijn leven op verder.' Ik heb 26,5 jaar in dit leutje keukentje gestaan', valt Lange bij. 'Er wordt wel eens gezegd dat we er een boek over zouden kunnen schrijven'.

Potje bier

Wat Bert en Margriet gaan doen weten ze nog niet. 'Het is een grote leegte, een oneindige ruimte', vertelt Lange. 'Eerst dacht ik we moeten weer onder de pannen. Maar nee, we gaan het rustig aan doen. Dat hoeft niet jaren te duren, maar even een maandje of twee is goed'. Margriet verheugt zich op de vrije weekenden. 'Dan kunnen we eindelijk zelf een potje bier drinken'.

Hoe gaat het nu verder met Cafe Hammingh?

Per 1 februari komt Café Hammingh in handen van de nieuwe eigenaren Frans Verhage en Sander Vrieling. Eigenaar van het pand blijft Matthijs van der Ploeg.

