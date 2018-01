Heite schrijft brief aan Shell: 'Ik doe een beroep op u, van moeder tot moeder..'

Annemarie Heite doet een emotioneel beroep op Marjan van Loon, de president-directeur van Shell. Het olieconcern is volgens dagblad Trouw niet langer aansprakelijk voor schikkingen die dochteronderneming NAM moet treffen wegens bevingsschade in Groningen.

Dat komt omdat Shell begin juni de zogenoemde 403-aansprakelijkheidsverklaring voor de NAM heeft ingetrokken.

Open brief

Heite schrijft in een open brief aan Van Loon: 'Ik doe een dringend beroep op u, van moeder tot moeder, van mens tot mens, van Groninger tot Nederlander om dit niet waar te laten zijn. Om deze week in de Tweede Kamer met een voorstel te komen waarbij de Koninklijke Shell garant staat voor het betalen van een eerlijk deel van álle schade door bij te dragen aan een miljardenfonds voor Groningen.'

'Een fonds dat in navolging van de evaluatie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en onder leiding van een onafhankelijke Deltacommissie zorgt voor een rechtvaardige schadeafhandeling, versterken, verduurzamen, een uitkoopregeling en het bieden van sociaal-economisch perspectief voor Groningen. Laat aan de wereld zien waar Shell voor staat. Neem uw verantwoordelijkheid, verschuil u niet achter anderen en maak de Koninklijke Shell weer tot een bedrijf waar Nederland trots op kan zijn!'

De brief van Heite aan Van Loon is hier in zijn geheel te lezen.

