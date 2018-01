Deel dit artikel:











Wat is het mooiste Groningstalige lied van 2017? Een archieffoto van de Bosklopper Bokaal uit 2017 (Foto: RTV Noord)

Is het 'Sjomp!' van Wat Aans, 'De Moat is Vol' van Dion Bouwes of misschien wel 'Waarkhanden' van Marlene Bakker? Tien Groningstalige liedjes die het afgelopen jaar verschenen, zijn genomineerd voor twee prestigieuze prijzen.

Geschreven door René Walhout

Verslaggever

De prijzen worden zaterdag 17 februari uitgereikt op het Bosklopper Gala in theater VanBeresteyn in Veendam. Bert Hadders, organisator van het gala maakte maandag de tien genomineerden bekend. Bosklopper Bokaal en Bé Wever Beker De twee prijzen die op het gala worden uitgereikt zijn De Bosklopper Bokaal en de Bé Wever Beker. De eerste wordt uitgereikt door een deskundige jury en levert de winnaar 1000 euro op. De tweede prijs, vernoemd naar de vorig jaar overleden Veendammer muziekpromotor Bé Wever, is de publieksprijs en is goed voor 250 euro. Voor die laatste prijs kan iedereen vanaf volgende week zijn stem uitbrengen via de site van RTV Noord. Wat Aans en Erwin de Vries Vorig jaar werd de eerste editie van het Bosklopper Gala gehouden. Daar ging de juryprijs naar het lied 'Trilploat' van Wat Aans. De publieksprijs moest Wat Aans delen met Erwin de Vries voor zijn lied 'Lözze Grond'. De genomineerde liedjes voor deze editie van het Bosklopper Gala zijn: Evenwicht - Jan Henk de Groot

Stilstoan is Mien Wins - Edwin Jongedijk en Arjan Vanderlinde

Funky Voutn – NulViefteg

Waarkhanden - Marlene Bakker

Wie Waren Jong - Fries Wolma

Sjomp! - Wat Aans

Ze is t Padje Kwiet - Mark Brinkhuizen

Vera's Kelderbar - Arnold Veeman

Kom Eem bie Mie Zitt'n op Baankje – Maas en Folgerts

De Moat is Vol - Dion Bouwes. Lees ook: - Wat Aans! krijgt eerste Bosklopper Bokaal voor Trilploat (2017)