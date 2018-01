Deel dit artikel:











Gewonde bij ruzie in Groninger wijk Beijum (Foto: 112groningen.nl)

Bij een ruzie in een huis aan de Froukemaheerd in de stad Groningen is zondag een man gewond geraakt.

De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd in het huis. Zo is het niet duidelijk hoe de man gewond is geraakt. Ook weet de politie nog niet wat de reden van de ruzie was en hoeveel personen er bij betrokken waren.