Marcel Bosker pakt Nederlandse Allround titel

Marcel Bosker is zondag in Heerenveen met groot vertoon van macht Nederlands kampioen allround geworden. De Groningse schaatser uit Groningen won dit weekend drie afstanden op het ijs van Thialf.

Favoriet

De 20-jarige Bosker werd vorig jaar al derde en gold door de afwezigheid van enkele toppers als favoriet. Met een tijd van 1.47,58 op de 1.500 meter sloeg hij al een gat en dat breidde hij uit met de winst op de 10 kilometer m in 13.22,65.

Zaterdag won Bosker ook al de 5 kilometer in 6.23,29. Alleen op de 500 meter moest hij genoegen nemen met een tweede plaats: 36,73.

Tweede tijd

Lex Dijkstra reed de tweede tijd op de 10 kilometer en belandde daardoor ook op de tweede plek in het eindklassement. Thomas Geerdinck pakte brons in de eindstand.



Opvolger van Blokhuijsen

Bosker is als kampioen de opvolger van Jan Blokhuijsen, die zich wegens ziekte afmeldde voor het toernooi in Thialf. Aan het NK allround deden bij de mannen geen schaatsers mee die over twee weken aan de Winterspelen deelnemen.