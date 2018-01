Einde aan een tijdperk bar-café Piratennest

Miljoenen pilsjes zijn er getapt, maar vanavond wordt de laatste geschonken. Het bar-café Piratennest in de Wilp gaat na een halve eeuw dicht. Henk en Trienke stoppen ermee.

'Er is nog geen opvolger voor het café', vertelt Henk Veenstra. 'In februari zou een nieuwe eigenaar al kunnen beginnen, maar tot nu toe lijkt dat er niet op'.

Veel plezier gehad

'Het is allemaal zo dubbel', vertelt Trienke. 'Ik vind het wel een beetje moeilijk. We hebben hier altijd veel plezier gehad. Ook zwaar, maar vooral veel plezier. Er wordt wel eens gevraagd zou je het weer over willen doen? Dan zeg ik altijd: ja echt wel'.

'De tijden zijn veranderd', vertelt Henk. 'Vroeger was de tent in het weekend om acht uur 's avonds vol. Dat heb je nu pas na twaalven. Dat hou ik gewoon niet meer vol. Dan staan de voeten op den duur de verkeerde kant opgedraaid'.

Kleinkinderen

Als Henk en Trienke straks de deur achter zich dicht trekken. richten ze zich op de kleinkinderen. 'Dat is ons grootste bezit. We kunnen kijken bij voetbal of dansen. Dat is toch prachtig', zegt Trienke.

Vanavond is er een groot feest in bar-café Piratennest. Vrienden en familie nemen afscheid van Henk en Trienke achter de bar.

