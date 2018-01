Deel dit artikel:











Expeditie Grunnen neemt afscheid van horecabazen (Foto: Joyce Kranenborg / Expeditie Grunnen) (Foto: Joyce Kranenborg / Expeditie Grunnen)

Het was tijdens deze expeditie een dag van het afscheid. In Garnwerd namen Bert en Margriet afscheid van Café Hammingh. In de Wilp werd afscheid genomen van bar-café Piratennest.

Bert en Margriet van Café Hammingh nemen na 25 jaar afscheid. Per 1 februari komt Café Hammingh in handen van de nieuwe eigenaren Frans Verhage en Sander Vrieling. Eigenaar van het pand blijft Matthijs van der Ploeg. Het bar-café Piratennest in de Wilp gaat na een halve eeuw dicht. Het pand staat te koop maar er is nog geen sprake van een overname. Ook in Expeditie Grunnen - Rudi en z'n trucker

- Is het een schip, of is het een huis?

- Bert en Margriet van Café Hammingh stoppen ermee

- Vrolijke Amsterdammers in Oostum

- 'Pasop' berm!

- Korfbalblessure in Leek

- Einde aan een tijdperk bar-café Piratennest