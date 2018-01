Bosker: 'Dit is een grote titel voor mij'

De interviewtafel in de persruimte van het Thialf was nieuw voor Marcel Bosker. Een half uur na het behalen van zijn eerste allroundtitel schoof hij aan. 'Ik wist niet dat deze tafel hiervoor bedoeld is.'

Vier medailles en ticket WK Allround

Hij zal er nog wel vaker komen te zitten. De zeer talentvolle Groninger beleeft een fantastisch seizoen. Binnen drie weken vier medailles en een ticket voor het WK Allround in Amsterdam. Het laatste was het belangrijkste doel voor hem.

Te hoog gegrepen

'Plaatsing voor de Winterspelen was voor mij te hoog gegrepen. Dat had ik in april al aangeven bij mijn coach. Het zal heel speciaal worden in Amsterdam, met het vele publiek en schaatsen in de buitenlucht. Vorig jaar was ik reserve. Ik zat aan de kant in hele goede doen.' vertelt een nog steeds glimlachende Bosker.

Geboren in Zwitserland

Schaatsen in de buitenlucht is hij wel gewend. Hij werd 21 jaar geleden geboren in Zwitserland. 'Ik heb heel veel op een 250 meter baantje in Zurich geschaatst en natuurlijk in Davos.' Op z'n veertiende verhuisde hij naar Nederland, Ten Boer om precies te zijn. De jaren daarna ontwikkelde hij zich tot de schaatser die hij nu is.

Geen strijd met Blokhuijsen

Bij het Nederlands kampioenschap was hij graag de strijd aangegaan met zijn ploeggenoot Jan Blokhuijsen. Hij trok zich vrijdag terug vanwege ziekte. De rest van het deelnemersveld kon Bosker niet bedreigen. 'Het zijn allemaal tegenstanders die ik al vaker heb verslagen. Ondanks dat is dit een grote titel voor mij. Ik hoefde er op de 1500 niet eens vol in te gaan.'

Titel

De titel was na de derde afstand al binnen. Bosker verdedigde op de afsluitende tien kilometer een voorsprong van ruim 45 seconden. Hij sloot de langste afstand van het toernooi ook nog eens winnend af. Zijn vader en moeder zagen het gebeuren vanaf de tribune. 'Ik heb m'n moeder nu in elk geval geëvenaard. In 1989 werd zij Nederlands kampioen.'

Enige titel

Voor Henriët van der Meer was het de enige titel in haar loopbaan. Bosker is nog lang niet verzadigd.

