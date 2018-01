Be Quick doorbreekt negatieve reeks met zege in Limburg

Be Quick-spits Daan Driever was de gevierde man bij de Groningers met twee treffers archief (Foto: JK Beeld)

Na tien opeenvolgende wedstrijden zonder overwinning is het Be Quick zondagmiddag eindelijk weer eens gelukt om drie punten te pakken.

In het Limburgse Echt werd EVV met 2-1 verslagen. Spits Daan Driever was het goudhaantje, hij scoorde beide Groningse doelpunten.

Veerkracht

De Groningers stijgen door deze zege één plaatsje op de ranglijst en staan nu zestiende in de derde divisie met vijftien punten uit achttien duels. Be Quick toonde veerkracht op bezoek in Echt want de thuisploeg kwam tien minuten voor de rust op voorsprong door een treffer van Paul Schroders na onnodig balverlies van de bezoekers op het middenveld.

Winnende goal

Op slag van rust maakte Daan Driever de gelijkmaker uit een strafschop na een lichte overtreding op Arnoud Bentum. De ploeg van scheidend coach Kevin Waalderbos ging op jacht naar meer en kreeg in de 64e minuut loon naar werken. Na een corner van Jorrit Kunst was het Driever die de bal met zijn hoofd schampte en zo in de kruising kopte achter EVV-doelman Michel Vercruysse.

Keeper Smit brengt redding

Ver in blessuretijd was de thuisploeg nog heel dichtbij de gelijkmaker. Op het beslissende moment was het keeper Robert Smit die met een dubbele redding de overwinning veilig wist te stellen.

Programma

Eerstvolgende duel van Be Quick is op zondag 4 februari. Dan gaan de Groningers op bezoek bij subtopper OJC Rosmalen. De heenwedstrijd op de Esserberg eindigde in een 4-3 overwinning voor Rosmalen. Het gat met de nummers vijftien en veertien, Jong de Graafschap en HBS, is slechts twee punten.

