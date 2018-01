Shell reageert op brief van Annemarie Heite

'Eerlijk gezegd ben ik ook niet anders van mevrouw Van Loon gewend. Binnen een kwartier á twintig minuten had ik een reactie in de mail. Dat wordt gewaardeerd. Het is wel zo dat die reactie geheel in lijn is met haar optreden gisteren in Nieuwsuur.'

Heite stuurde zondagmiddag een open brief aan Van Loon over de gaswinning. Aanleiding is een bericht van gisteren in dagblad Trouw. Uit een klein zinnetje in het jaarverslag van Shell maken diverse deskundigen op dat het olieconcern mogelijk niet langer aansprakelijk is voor schikkingen die dochteronderneming NAM moet treffen wegens aardbevingsschade in Groningen.

'Boterzachte uitspraken'

'In Nieuwsuur heeft Van Loon gezegd dat Shell er alles aan zal doen om de NAM financieel gezond te houden. Dat zijn wat mij betreft boterzachte uitspraken. En die tijd is wel voorbij', zegt Heite.

'Groningen verdient het dat er nu spijkerharde afspraken komen tussen Shell, Exxonmobil, de Rijksoverheid en de NAM. Dat er een fonds wordt gevormd waar miljarden in vloeien, waar noch juristen, nog andere mensen aan kunnen komen. En die écht voor Groningen is bedoeld.'

Contact

Redacteur Niiwino Geertsema merkt op dat de brief ook is geschreven met als doel om harde afspraken boven water te krijgen, en dat dit kennelijk nog niet is gelukt. Op de vraag wat Heite nog kan doen, zegt ze: 'Kijk, zo'n brief schrijf ik niet omdat ik verwacht dat ze heel concreet en heel hard naar mij kan reageren.'

'Maar de afgelopen jaren is ze twee keer bij me langs geweest. Ik heb af en toe wel eens contact met haar gehad en vragen gesteld via de mail. Ik heb altijd per ommegaande reactie gekregen. Maar ze is niet een positie waarin ze direct kan reageren en heel concreet kan zijn. Maar dat is het doel ook niet. Het doel is dat je hiermee laat zien van: wij zijn er nog steeds, en het gaat niet goed zo.'

Aandeelhoudersvergadering

'Twee jaar geleden heb ik bij de aandeelhoudersvergadering van Shell in lijn gesproken met deze brief. Ik vond het nodig na het verschrikkelijke nieuws op de voorpagina van Trouw dat Shell afstand heeft genomen van de NAM, om haar nog een keer die woorden in herinnering te brengen en te zeggen: we zijn nu twee jaar verder, en eigenlijk kan ik die brief van toen, nu één op één weer voorlezen. Eigenlijk is er weinig tot niets veranderd voor de mensen in Groningen', vervolgt Heite.

Oproepen

'Dus waar zijn jullie nou? En wanneer ga je je verantwoordelijkheid nemen? Ook de oproepen om Shell te gaan boycotten en het Koninklijk predicaat af te pakken, die worden steeds harder. Ik heb mevrouw Van Loon gevraagd of het nodig is dat het écht zo ver komt. Of kan Shell gewoon als Koninklijk Nederlands bedrijf haar verantwoordelijkheid nemen?', zegt Heite.

Bikkelharde spel

'Ik kan alleen maar hopen dat dat een heel klein beetje helpt. Er gaat de komende tijd ongetwijfeld een bikkelhard spel gespeeld worden achter de schermen om hieruit te komen. Minister Eric Wiebes heeft gezegd: dit wordt een bloody mess, een bloederige toestand', besluit Heite.

