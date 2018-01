Deel dit artikel:











Ntab wint NK sprint en revancheert zich voor mislukt OKT Dai Dai Ntab (Foto: ANP)

Dai Dai Ntab is zondagmiddag in Thialf voor het eerst in zijn carrière Nederlands kampioen sprint geworden. In de afsluitende 1000 meter zette Ntab de vierde tijd neer in 1.09.66. Hij hield hiermee net voldoende marge over op zijn grootste concurrent Hein Otterspeer.

Revanche Ntab wilde een maand geleden in Thialf nog 'alles kort en klein slaan.' Hij miste een olympisch ticket op de 500 meter tijdens het Olympisch kwalificatie toernooi (OKT) door twee valse starts. Zijn eerste Nederlandse titel op de sprintvierkamp maakte die zware deceptie een beetje goed. Marge voldoende De Groninger breidde op zondag in de tweede 500 meter zijn voorsprong op Otterspeer verder uit. Michel Mulder won deze afstand in 34,74. Ntab zette hier 37,85 tegenover. Otterspeer moest met 35,24 de nodige tijd toegeven. Net gered Ntab ging de allesbeslissende 1000 meter in met een voorsprong van 0,83 seconden ten opzichte van Otterspeer. In een rechtstreeks duel wist Otterspeer wel terrein terug te winnen op de Groninger, maar Ntab hield op de meet 0,18 seconde over op zijn tegenstrever en stelde daarmee de titel veilig. Velema zesde Otterspeer pakte zilver, Thomas Krol werd derde. De Groninger Lennart Velema werd tiende op de tweede 500 meter en zesde op zijn betere 1000 meter. Hij eindigde ook als zesde in het eindklassement.

