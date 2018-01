Idrissi luistert basisdebuut bij winnend AZ op met assist

Oussama Idrissi, hier nog in FC Groningen shirt, in duel met Spartaan Frederik Holst archief (Foto: JK Beeld)

Oussama Idrissi heeft een goed basisdebuut gemaakt voor zijn nieuwe werkgever AZ Alkmaar. Op bezoek bij Willem II won de ploeg van coach John van den Brom eenvoudig met 2-0 van de Tilburgers.

Assist

De van FC Groningen overgenomen vleugelflitser stond aan de aftrap in Brabant en gaf de assist op Jahanbakhsh voor de 2-0. Seuntjens had na zes minuten spelen de openingstreffer gemaakt. Idrissi speelde 78 minuten, toen werd hij gewisseld voor Ondrej Mihalik.

Invalbeurt

Idrissi kwam in de eerste wedstrijd van AZ na de winterstop, het 1-1 gelijkspel uit tegen FC Utrecht, ook in actie maar viel toen in de 77e minuut in voor Jeremy Helmer. Toen stond het al 1-1.

Van de Looi uitgejoeld

Afgelopen week werd tevens bekend dat oud-FC Groningen coach Erwin van de Looi aan het einde van dit seizoen stopt bij Willem II. Van de Looi, die met FC Groningen in 2015 de beker won, werd veelvuldig door de eigen aanhang uitgejoeld.

Groningen vijf punten meer

AZ consolideert door deze overwinning de derde plaats in de eredivisie. Willem II is de aansluiting met FC Groningen kwijt en staat veertiende met zeventien punten uit twintig duels. Groningen staat één plaats hoger en heeft vijf punten meer.

Lees ook:

- Oussama Idrissi verlaat FC Groningen voor AZ

- Ook voormalig FC-trainer Van de Looi weg bij club