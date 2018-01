Door de mand: Kees Vlietstra zoekt mee naar de nieuwe FC Groningen-trainer

Ik ben trainer en ik heb een laptop. Toch vertik ik het, net als Dick Lukkien, om te solliciteren op de trainersfunctie van FC Groningen.

Die vacature is ontstaan omdat Ernest Faber en FC Groningen 'na goed overleg' hebben besloten om volgend seizoen niet verder met elkaar te gaan. Volgens Faber wegens verschil van inzicht op voetbalvisie en de topsportmentaliteit. Kom ik straks nog even op terug. Tot slot mist Faber naar eigen zeggen ervaren spelers.

In een vraaggesprek met het Dagblad van het Noorden schetste manager technische zaken Ron Jans afgelopen week het functieprofiel voor de nieuwe trainer van FC Groningen. Kort en goed:

Vol gas naar voren;

Geeft jeugd de toekomst;

In bezit laptop;

Ontwikkelingsdrang;

Mannelijk geslacht.

Met deze vijf kenmerken moet 'de hut vol' worden gespeeld. Dat is Faber tot nu toe niet gelukt. Faber schuift dat op zijn beurt op onder andere de topsportmentaliteit bij FC Groningen. 'Daar had ik iets meer van verwacht. Daar zit bij de club nog veel ruimte om door te groeien. Er is nog veel werk aan de winkel voor de hele club. Daar had ik nog aan mee willen werken, maar als de verschillen van inzichten zo groot zijn, dan moet je afscheid nemen.'

Faber heeft dus zorgen over de topsportmentaliteit. En daar heeft hij ook wel een punt. Dat onderkent de FC ook. Om die zorgen weg te nemen bouwt de FC inmiddels een heus Topsportzorgcentrum op Corpus. Arjen Robben heeft als topsporter pur sang op 22 mei het startschot gegeven voor de bouw van dit unieke pand. Die bouw vordert gestaag. Volgend seizoen kunnen alle spelers hier werken aan hun topsportmentaliteit. In de doelstellingen die de nieuwe trainer meekrijgt voor het volgende seizoen staat dan ook dat hij het Topsportzorgcentrum moet vol spelen.

Zaterdag tegen Heracles kon de FC een 3-1 voorsprong bij rust niet vasthouden. Het werd teleurstellend 3-3. Faber kwam na afloop voor de camera's. Zonder stemverheffing legde hij fijntjes het probleem bloot. Dat 'ze' rustig hadden moeten blijven. Dat er ruimte komt als zij gaan aanvallen. Dat zijn jonkies het prima hadden gedaan maar dat de ervaren jongens, die hij niet heeft, niet thuisgaven. Faber kwam jammer genoeg niet terug op de invalbeurten van Bacuna en Veldwijk. Laat ik het dan maar even doen: bedroevend. Bacuna wilde wel maar kon het niet brengen en Veldwijk kan het wel maar wilde het niet brengen. Eerste kandidaat voor het Topsportzorgcentrum.

(Diezelfde Lars Veldwijk zat van de week op de volgepakte tribunes in MartiniPlaza. Donar basketbalde tegen een stel Roemeense slagers. In de NBA vind ik het altijd gaaf dat de celebrities in het publiek pontificaal in beeld worden gebracht. Zo zit Spike Lee altijd first row bij de New York Knicks en Jack Nicholson grijnzend in het Staples Centre bij de Los Angeles Lakers.

Met Veldwijk hebben we in Groningen nu onze eigen celebrity. Ziggo bracht het fijn gecoiffeerde hoofd van Lars in beeld. De commentator herkende hem. Vond ik al heel wat. 'En daar zit de spits van FC Groningen, Lars Veldwijk.'

De co-commentator Geert Hammink reageerde: 'Weet hij ook eens wat het is om in een vol stadion te zitten')

Enfin, wie wordt de nieuwe trainer van de FC? Volgens een poll op RTV Noord is Erwin Koeman de topkandidaat. Koeman heeft echter zelf aangegeven dat hij het buitenland prefereert om zijn trainerscarrière voort te zetten. Enige hoop in deze is het kabinet Rutte/Shell. Als ze nog even zo door gaan in het aardbevingsdossier dan hoort Groningen straks niet meer bij Nederland en kan Erwin alsnog aan het werk bij FC Groningen in het buitenland.

Aan de andere kant wierp Hans Nijland als directeur in dit dossier een rookgordijn op. Nijland maakte deze week namelijk bekend dat de Koeman tribune in de Euroborg volgend seizoen rookvrij wordt gemaakt. En waar geen rook is ook geen vuur. Erwin wordt het dus niet.

Andere kandidaten die genoemd zijn: Joop Gall, Ron Jans zelf, Dick Lukkien, Bert van Marwijk en Danny Buijs. Schrijven is schrappen. Gaan we.

Ron Jans gaat verlengen als technisch manager. Man een man, woord een woord.

Bert van Marwijk weet na Saoedi Arabië wat het is om in een land te werken waar de grondstoffen uit de grond worden gepompt en het volk wordt onderdrukt. Groningen is het Saoedi Arabië van Nederland maar toch past Bertje. Die gaat Down Under zijn centjes tellen.

Joop Gall? Had wat mij betreft twee jaar geleden al gemoeten. De leiding denkt blijkbaar anders. Toen niet, nu niet.

Danny Buijs wordt door FC Groningen watcher Elwin Baas als topkandidaat naar voren geschoven. Danny Buijs? Danny Buijs? Was dat niet die speler die elke voetbalactie inzette met een sliding? Danny zat niet op voetbal maar op slidings nemen. Als de FC, Danny speelde twee seizoenen in het eerste, met de warming up begon nam Danny eerst 86 slidings op een denkbeeldige bal om daarna de warming up van de tegenstanders te verstoren door daar ook al alle ballen met een sliding het publiek in te rossen. Het publiek vond het prachtig. Voor een kopduel nam Danny een sliding in de lucht. Penalty? In de aanloop eerst een sliding.

Danny staat met andere woorden voor inzet, doorgaan, er op of geen vreten, met de bek op het stuur, kont op het achterlichtje, van gras hooi maken. Het schijnt dat Danny ook een laptop heeft. Ik geef Danny al met al een goede kans om hoofdtrainer te worden. Kan hij lekker twee keer drie kwartier slidings nemen in het coachvak voor de dugout. In een maatpak.

Dick Lukkien tenslotte heeft wel interesse maar gaat niet solliciteren. Gelijk heeft ie. Ik heb twee jaar geleden in een open brief aan Hans Nijland in deze column ook gesolliciteerd. Als opvolger van Erwin van de Looi was dat toen. Nooit wat van gehoord. Doe het niet meer. Het is graag of traag.

Ga dus niet weer solliciteren. Komt ook een beetje door mijn jongste zoon. Die korfbalt in Nic.C1 en ik mag al drie seizoenen dat fijne groepje training geven. Afgelopen vrijdag gaf ik een oefening met veel looplijnen, diagonalen, screens, overnames, dieptelijnen en positiewisselingen. Het liep niet helemaal lekker. De jongens en meisjes snapten er niets van. En eerlijk gezegd, ik zelf eigenlijk ook niet. Na twee minuten onrust, onduidelijkheid, wanorde, chaos greep ik rigoureus in. 'Oké. Stop. Dit is niks. Doe maar een partijtje.'

Na afloop van de training reden we samen naar Engelbert. Tot aan de Euroborg luisterden we zonder wat te zeggen naar Radio Noord. Alles Plat. Ik genoot. Totdat zoonlief begon te praten.

'Hé pap, heb je zes jaar op de ALO gezeten, kan je nog geen training geven.'

Kees Vlietstra