DonarMuseum droomt van 'Wall of Fame'

De wedstrijd van Donar tegen Aris Leeuwarden stond zondagmiddag mede in het teken van de Donar Historie Dag, waarbij het Donar Museum oude spullen van de club ten toon stelde.

Tentoonstelling

Toeschouwers en (oud-)spelers konden de tentoonstelling bekijken, die beheerd wordt door Sander de Jong en Jeroen Nienhuis. Zij beheren tevens de website donarmuseum.nl waar van alles over de club te vinden is.

Inkijkje

De Jong geeft een inkijkje in de verzameling. 'We hebben inmiddels 300 shirts, 25 paar schoenen en 30 ballen,' aldus de Jong. 'We kunnen hiermee onze huidige ruimte helemaal vullen met materiaal,' licht Nienhuis toe.

Graag donaties

'We roepen iedereen op: als je nog wat hebt van Donar en je wilt het doneren dan is het altijd welkom. Hoe meer er bewaard blijft hoe beter het is.' Het meest unieke recente onderdeel van de verzameling is een shirt van Drago Pasalic waar een misdruk op stond. 'In plaats van 33 stond er EE op geprint,' lacht de Jong.

Wall of Fame

Graag zouden de beheerders een eigen vaste ruimte te krijgen voor hun collectie. 'Wij hopen nog steeds dat we naast MartiniPlaza een eigen hal krijgen, en een echte Wall of Fame kunnen gaan creëren. Een glaswand waarbij je op het moment dat je binnenkomt vanuit het verleden de toekomst in loopt. Net zo'n uitstalling als we hier hebben, maar dan nog stukken groter,' vervolgt Nienhuis enthousiast.

Eigen stichting

'We zijn druk bezig om een stichting op te zetten met de club, hiermee zijn we heel ver gevorderd. Als een waarborg dat wat we nu hebben verzameld ook voor de toekomst bewaard blijft,' besluit Nienhuis zijn verhaal.

