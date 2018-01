Op zoek naar een nieuw medicijn tegen hartinfarcten

Helpen bestanddelen van een plantje die effectief zijn tegen jicht ook bij het voorkomen van een hartinfarct? Dat gaan cardiologen van de Treant Zorggroep de komende drie jaar onderzoeken.

Ze doen dat samen met collega's in Australië, meldt RTV Drenthe. Het bewuste plantje heet herfsttijloos en lijkt op een krokus.

Jicht

'Uit het plantje wordt nu al een medicijn gemaakt dat helpt tegen jicht. Maar er zijn signalen dat het ook kan helpen bij het voorkomen van ontstekingen in de kransslagader. Die ontstekingen kunnen leiden tot een hartinfarct. Vandaar dat we dit gaan onderzoeken', vertelt cardioloog Hong Kie The in het ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen.

Meer zekerheid

Het bewuste medicijn, colchicine, is relatief goedkoop en het is een natuurlijk product. De artsen weten al dat het middel werkt, door ervaringen met een kleine groep patiënten. Om meer zekerheid te krijgen willen, de cardiologen nu met 4500 patiënten aan de slag.

Placebo

Een deel van de vrijwillige patiënten krijgt het medicijn, het andere deel krijgt een placebo. Het onderzoek zal drie jaar duren. Treant Zorggroep zoekt nog hartpatiënten die willen meedoen aan het onderzoek. Alle twintig cardiologen, die in de Treant-ziekenhuizen in Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen werken, doen mee aan het onderzoek.