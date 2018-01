Sloop geboortehuis Pé Daalemmer begonnen

De sloop van het geboortehuis van broers Wiebe en Peter de Haan, beter bekend als Pé Daalemmer, is dinsdagochtend dan écht van start gegaan.

Het oude winkelpand in de Hogestraat in Loppersum staat al enige tijd leeg. Sinds de laatste gebruiker (Albert Heijn) uit het pand is vertrokken, staat het te verloederen.

Rustige start

Volgens Peter de Haan is er bij de eerste sloopwerkzaamheden nog niet veel te zien. 'Het is goed rustig hier. Er kwam net ook een vrouw op de fiets even kijken, maar die was helemaal teleurgesteld omdat er nog niets te zien was.'

Slagerij

Wiebe (1955) en Peter (1956) zijn beide in het pand geboren en hebben er tot 1970 gewoond. In het pand zat vroeger een slagerij. 'De koeien werden hier bezorgd en achter aan een paal vastgemaakt', zegt Peter.

Toch is hij, mede vanwege de historie, teleurgesteld dat het karakteristieke pand moet worden gesloopt. 'Dit oude gedeelte heeft alle verbouwingen overleefd. En dan vind ik het toch jammer dat overige opties niet beter zijn bekeken.'

Extra gedachte

De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door Steenhuis Sloopwerken. 'We gaan zo veel mogelijk vrije ruimte creëren, door muren heel voorzichtig naar beneden te halen. Dan veroorzaken we zo min mogelijk overlast', zegt aannemer Bas Steenhuis.

Ook de sloper zegt rekening te houden met de gevoelens van voormalige bewoners of pandeigenaren. 'Tuurlijk hebben we een extra gedachte bij deze sloop. Voor sommigen is het een emotioneel gebeuren.'

Afscheid

Als de eerste muur omver wordt gehaald, komt er net een oud-werknemer van de voormalige supermarkt aanfietsen. 'Ik heb hier achttien jaar met veel plezier gewerkt. Het stond de laatste tijd ook maar leeg, dus ik ben wel blij dat het wordt gesloopt', zegt de voorbijganger.

De aannemer hoopt over twee weken klaar te zijn met de sloop. 'Het is ook een kwestie van afscheid nemen. Dus dan moet je daarna gewoon verder kijken naar de toekomst', besluit Peter de Haan.

Lees ook:

- De Haantjes nemen met lach en een traan afscheid van geboortehuis

- Broers 'Pé Daalemmer' De Haan brengen ode aan geboortehuis