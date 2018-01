Initiatiefnemer Boeren Samen Sterk-avond: 'Het gaat om miljarden'

De schadeclaim die boeren in Noord-Nederland tegen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) willen indienen, gaat om zeker een paar miljard euro.

Dat zegt mede-initiatiefnemer Berend Jan Westerdijk uit Garsthuizen. In de Molenberg in Delfzijl wordt maandagavond een juridisch loket geopend, waar boeren informatie krijgen over het indienen van claims bij aardbevingsschade. De organisatie verwacht een paar honderd boeren.

Miljardenclaim

Westerdijk, zelf ook aardbevingsgedupeerde, zegt dat de organisatie al juristen in de arm heeft genomen om de schadeclaim kracht bij te zetten. 'We hebben er vertrouwen in. We moeten natuurlijk niet aan een dood paard trekken, maar we hebben goede hoop en we hebben uitgezocht dat de mogelijkheden er zijn.'

Voorzitters van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond openen de avond. Annemarie Heite neemt als dagvoorzitter de leiding van de avond. Ook komen economische experts uit Wageningen om te praten over de economische toestand in Noord-Nederland.

Het is nog te vroeg voor acties. Maar ik ben al wel benaderd door de politie Berend Jan Westerdijk - gedupeerde boer

Platform

Volgens Westerdijk is het voor boeren het belangrijkste om op één plek terecht te kunnen met hun vragen. 'We willen vanavond boeren een goed platform bieden, waar ze juridische bijstand kunnen krijgen. We kunnen beter met elkaar sterk zijn, dan dat ieder individueel aan de gang gaat', zegt Westerdijk.

Acties

De mede-initiatiefnemer zegt dat het nog te vroeg is voor acties richting Den Haag. 'Wel willen we vanavond de actiebereidheid peilen onder boeren. Ik ben al wel benaderd door de politie. Maar zulke acties gaan we dan in goed overleg doen.'

Over wat die acties in zullen houden, geeft Westerdijk geen duiding. 'Maar dat doen we dan samen met de burgers. Want uiteindelijk zijn we één groep gedupeerden.'

Schade

Westerdijk zegt voor meer dan 1 miljoen euro aan schade te hebben aan zijn boerderij door de aardbevingen. De akkerbouwer woont op een steenworp afstand van het epicentrum van de laatste beving in Zeerijp. 'Ik was er zelf niet bij, maar mijn kleinzoon wel. Die is 20 jaar oud en schrok zich dood. Die aardschok is maar 500 tot 800 meter van ons af, dus dan maak je dat goed mee. En de magnitude was nog veel sterker dan de aardbeving in Huizinge.'

We willen mensen perspectief bieden Berend Jan Westerdijk - gedupeerde boer

Nazorg

De organisatie wil boeren ook na de informatieavond blijven helpen met hun vragen. 'Kijk, je kunt zo'n avond organiseren. En na afloop nog steeds met lege handen staan.' Bezoekers van de bijeenkomst kunnen zich achteraf, voor meer juridische ondersteuning, via internet melden. 'Het gaat echt om de nazorg. We willen mensen perspectief bieden, en uitleggen wat we als akkerbouwers gezamenlijk kunnen ondernemen', zegt Westerdijk.

Lees ook:

- Boeren in het aardgasgebied bespreken megaclaim

- Tientallen trekkers rijden als spontaan protest naar Stad