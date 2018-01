'FC Groningen heeft ook wel een beetje pech'

'Supports willen spektakel, nou dat was het. Er waren mooie goals, dan vind ik het onbegrijpelijk dat supporters fluiten na afloop.' Analist Barend Beltman vond de 3-3 van FC Groningen tegen Heracles jammer, maar niet erg.

FC Groningen-watcher Elwin Baas is het er niet mee eens. 'Je hebt de begroting voor het linkerrijtje, je hebt de ambitie en de doelstelling voor het linkerrijtje. Als je dan 3-1 voorstaat tegen een ploeg waar je van hoort te winnen, dan is voor mij het glas halfleeg.'

Jonge jongens

Voormalig FC Groningen-doelman Richard Vennema vond vooral het verschil tussen de eerste en tweede helft erg groot. 'We zien mooie goals eerste helft, maar in tweede helft is er geen druk naar voren. Het zijn natuurlijk ook jonge jongens, waar we op moeten gaan bouwen, maar die zijn er nog niet. En ze hebben ook wel een beetje pech. Pröpper schiet zo'n bal er nooit meer in.'

Baas sluit zich daarbij aan. 'FC Groningen mist kwaliteit, plus ze hebben een jeugdige selectie. Dan ben je wisselvallig. Maar alles is nog mogelijk, ze kunnen nog naar boven kijken, maar moeten ook naar beneden kijken.'

[Tweet:Barend Beltman:Als je pech hebt, verlies je zo nog een paar wedstrijden]

Pech

Voor Beltman staat voorop dat er de komende wedstrijden punten binnengeharkt moeten worden. En dat kan volgens hem nog best lastig worden. 'Je hebt een trainer die zegt: ik stop ermee, het vertrouwen is niet optimaal en spelers zijn niet optimaal gemotiveerd. Als je pech hebt, verlies je zo nog een paar wedstrijden.'

Vennema denkt dat het besluit van trainer Faber weinig invloed heeft op de groep. 'Je voetbalt voor jezelf, niet voor de trainer. Er zullen genoeg jongens zijn die nog iets te bewijzen hebben.'

Ambitieuzer

Baas merkt vooral een verandering bij Faber zelf. 'Hij is opener, durft meer te zeggen nu.' Beltman vindt dat Fabers uitspraken over het missen van topsportmentaliteit vooral ook iets zegt over de trainer zelf. 'Dan blijkt vooral dat hij zelf niet in staat is geweest er iets aan te doen.'

'Misschien had hij ook wel verwacht dat Groningen iets ambitieuzer zou zijn', vult Vennema aan. Baas: 'Dat zag je ook bij het vertrek van Idrissi. Faber gaf aan iets meer body in de selectie te willen, twee dagen later krijgt hij te horen dat er geen vervanger voor Idrissi komt.'

