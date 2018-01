Rondje Groningen: Shell krijgt ervan langs

Cartoonist Ruben L. Oppenheimer heeft, speciaal voor Groningers, een nieuw logo voor de Shell ontworpen. Misschien kan je al raden hoe die eruit ziet. Dat - en meer - in Rondje Groningen vandaag.

1) Nieuw logo voor Shell

Shell niet langer aansprakelijk voor schikkingen die dochteronderneming NAM moet treffen vanwege aardbevingsschade? Cartoonist Ruben L. Oppenheimer nam het logo van Shell onder handen.

SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman gaat nog een stapje verder...

2) Ratten verlaten het zinkende schip

Anne Maljaars was zo vrij een cartoon van Margulies aan te passen naar de aansprakelijkheiskwestie. 'De ratten verlaten het zinkende schip', kopt een ander bij het plaatje.

3) Henk Nijboer 1 op 1 met Sven Kockelmann

Meer horen over de relatie tussen de Shell en de NAM en de onttrokken aansprakelijkheid? PvdA'er Henk Nijboer, die er een Kamerdebat over wil, wordt stevig aan de tand gevoeld door Sven Kockelmann in het NPO-radioprogramma 1 op 1.

4) Hoofdredacteur Dagblad pleit voor 'Groningen 5.0'

'De komende jaren zullen ter compensatie - geheel terecht - miljoenen euro's noordwaarts vloeien', schrijft hoofdredacteur Erik Wijnholds van het Dagblad van het Noorden. Wat daarmee te doen? 'Niet zuinigjes werken aan Groningen 2.0, maar een plan voor Groningen 5.0.'

5) 'Woningtarget.nl is een dikke oplichter'

Stadsblog Sikkom gaat verder met zijn kruistocht tegen schimmige partijen in de Groningse kamerverhuursector. Ditmaal staan alle signalen op rood bij Woningtarget.nl. Betalen voor verwijzingen naar andere, betaalde websites is de meest opvallende.

6) Anoniem solliciteren in volle gang

De provincie Groningen zit inmiddels middenin haar proef met anoniem solliciteren, nadat de gemeente Groningen haar proef eind vorig jaar afsloot. Zo doet de provincie het, laat ze vandaag zien:

7) Buttons voor Groningen zijn klaar

Initiatiefneemster Maartje ter Veen liet 10.000 buttons maken met opdrukken van een fakkel en Groningen erop. Ze kosten anderhalve euro per stuk, waarvan vijftig cent naar de organisatoren van aardbevingsprotesten gaat. Zo hoopt ze de actievoerders te steunen. De buttons zijn vanaf woensdag te koop, meldt OOG. Dat Ter Veen trouwens wel een bijzondere functie toedicht.

8) Reclame van vroegâh

Zou deze auto tussen 1900 en 1920 echt hebben rondgereden?

9) Het Gronings Koningslied

Ja, hier hadden we al een apart bericht over. Maar hij is te scherp - en misschien wel beeldbepalend voor de aankomende Koningsdag - om hem niet ook hier te plaatsen.

10) Eind goed al goed

Donderdagavond werd bij sportcomplex BEA in Haren een handbike ter waarde van 3600 gejat, maar inmiddels is hij weer terecht. Hij werd gevonden aan de Vestdijklaan in Stad.

11) Voorleesvoice

Nu zijn avontuur in The voice of Holland erop zit, heeft Pieter van der Zweep weer genoeg tijd voor andere dingen. Zoals het voorlezen van schoolkinderen bijvoorbeeld. En daar geniet hij met volle teugen van...

...net als de kinderen overigens.



12) Dreundeuntje + slome beelden = sfeerplaatje

Gaan we eruit met deze sfeerbeelden van Stad. Tot morgen!

