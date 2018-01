ChristenUnie wil betere signalering misstanden in prostitutie

De ChristenUnie in Stadskanaal wil dat gemeenteambtenaren, toezichthouders en medewerkers van zorginstanties beter worden getraind om misstanden in de prostitutie te herkennen.

Hiervoor dient de ChristenUnie maandag tijdens de raadsvergadering een motie in. De SP, PvdA en het CDA ondersteunen de motie.

Signalen niet opgepikt

Volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel bestaat binnen elke gemeente het

risico op mensenhandel, maar heeft men hier vaak te weinig kennis over.

ChristenUnie-raadslid Frits van der Heide: 'Signalen van misstanden worden nog te vaak gemist. Het is een urgent en schrijnend probleem waarvan we de volle omvang niet eens in beeld hebben. Daarom willen we dat het college actie onderneemt.'

Bijeenkomsten

Om medewerkers van organisaties bewuster te maken van de signalen van mensenhandel, wil de ChristenUnie dat de gemeente Stadskanaal bijeenkomsten gaat organiseren over

gedwongen prostitutie en mensenhandel. 'Dit is wat ons betreft een eerste stap', zegt Van der Heide.

