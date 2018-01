Lopend Vuur: Geen donor? Dan ook geen organen

De Eerste Kamer behandelt deze week de donorwet van D66. Die wet regelt dat iedere volwassen Nederlander automatisch donor wordt. Wie dat niet wil, moet dat laten registreren.

De wet werd in 2016 door de Tweede Kamer met een kleine meerderheid aangenomen.

Pas als het door de Eerste Kamer is, kan de wet ook in werking treden.

Tekort aan donoren

In ons land is een tekort aan orgaandonoren. Nu ben je pas donor als je geregistreerd bent. De nieuwe wet draait dat dus om.

Tegenstanders vinden zoiets belangrijks als orgaandonatie niet iets dat door de overheid opgelegd moet worden.

Wat vind jij?

