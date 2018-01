Altijd al in de Van Mesdagkliniek willen kijken? Nu kan het

De forensisch psychiatrische kliniek Dr. S. Van Mesdag in de stad Groningen opent 17 maart haar deuren voor publiek.

De open dag wordt georganiseerd door TBS Nederland en is onderdeel van de Nationale Week van Zorg en Welzijn.

Inschrijven verplicht

Inschrijven voor het bezoeken van de open dag in de Van Mesdagkliniek is verplicht. Via deze link kun je je vanaf maandag 5 februari 07.00 uur tot en met zondag 25 februari aanmelden. Er is plek voor 680 bezoekers.

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd voor deelname is 12 jaar. Personen onder de 18 jaar krijgen alleen toegang als zij worden begeleid door een volwassene. Bij aanmelding moeten legitimatiebewijs, adresgegevens en geboortedatum worden ingevuld.

Programma

Bij binnenkomst wordt er eerst een korte film vertoond over de behandeling in de kliniek. Vervolgens maken bezoekers een wandeling door het gebouw en worden ze bijgepraat over therapieën en het werk in de Van Mesdagkliniek.

Een bezoek duurt tussen de 1.5 en 2 uur.

Recentelijke gebeurtenis

De Van Mesdagkliniek kwam recentelijk in het nieuws toen er een speciaal opsporingsteam werd ingezet om een vermiste tbs'er te vinden. De man keerde na verlof niet terug naar de kliniek. Uiteindelijk werd de man op een bedrijventerrein in de stad Groningen gevonden.

