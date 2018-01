Agentschap Telecom veegt de vloer aan met voorstel om etherpiraterij te legaliseren

Het plan om etherpiraterij te legaliseren raakt kant noch wal. Dat zegt het Agentschap Telecom in reactie op het idee van het Groninger PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer, die de radiopiraten uit de illegaliteit wil trekken.

Dat moet je niet willen, vindt het Agentschap Telecom, die merkt dat er veel overlast is voor radiozenders en vliegverkeer door de piraterij.

Illegaal

Nijboer dringt via schriftelijke vragen aan op de legalisering van het hobbymatig verzorgen van radio-uitzendingen via de ether. 'Een slecht idee', zegt woordvoerder Frans van Bergen van het Agentschap Telecom in Groningen.

'Ik snap niet dat iemand die democratisch is gekozen, zich hardmaakt voor iets wat illegaal is. De piraten maken illegaal gebruik van frequenties waar andere partijen voor betaald hebben. Het gevolg is dat een deel van de luisteraars niet wordt bereikt, omdat het signaal wordt verstoord', legt Van Bergen uit.

Ik snap niet dat iemand die democratisch is gekozen, zich hardmaakt voor iets illegaals Frans van Bergen - Agentschap Telecom

Gewelddadig

Daarnaast bleek vorig jaar uit een rapport van het Agentschap dat een kleine groep etherpiraten ook steeds gewelddadiger wordt tijdens controles. 'Het is een klein deel, dat het verpest voor de rest', benadrukt Van Bergen.

'Gelukkig is er ook een grote groep die legale alternatieven heeft gezocht, bijvoorbeeld door uit te zenden via internet. Dat is legaal en ze bereiken ook nog eens een groter publiek.'

Asbest

Toch hangt er volgens Van Bergen nog 'een zweem van criminaliteit rond etherpiraten'. 'Naast agressie tijdens controles zien we bijvoorbeeld dat ze apparatuur met asbest omwikkelen, om ontmanteling te voorkomen. Dat zorgt ook nog eens voor potentiële milieuschade. Dat kunnen wij niet accepteren.'

Lees ook:

- Lammert Grofsmid waarschuwt etherpiraten: 'Maak geen trammelant op de meterband'