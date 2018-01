Advocaat doet aangifte tegen Groningse wijkagent wegens overtreding privacy

Een advocaat heeft aangifte gedaan tegen een Groningse wijkagent die een foto van een 15-jarig meisje uit de stad op Facebook heeft gezet. De agent wordt ervan beschuldigd de geheimhoudingsplicht te hebben geschonden.

Het tv-programma De Monitor besteedt dinsdagavond aandacht aan deze kwestie.

De Monitor onderzoekt de onlineberichtgeving van de politie. Daarin wordt aangetoond dat politieagenten soms berichten op Twitter, Facebook en Instagram plaatsen die persoonsgegevens bevatten of zelfs zijn te herleiden naar personen.

ACAB

Het 15-jarige meisje bekladde november vorig jaar samen met twee vriendinnetjes de politiebus van de wijkagent. Ze schreef er ACAB op, ofwel 'All Cops Are Bastards'. Als straf moesten de meisjes de politiebus schoonmaken. De agent maakte een foto van de schoonmaakactie en die werd vervolgens geplaatst op de Facebookpagina van de politie.

Makkelijk te herkennen

Ze werd van achteren gefotografeerd maar volgens de moeder van het meisje is ze door haar kleding en opvallende haar gemakkelijk te herkennen. Ze vindt de straf overigens wel terecht. Moeder Annette in het tv-programma de Monitor: 'Al had ze het hele wagenpark moeten schoonmaken, de straf is op zijn plaats. Maar die digitale schandpaal was niet nodig geweest.'

In haar omgeving is ze verschillende keren aangesproken vanwege de actie van haar dochter. Annette: 'Ik juich de actie van mijn dochter echt niet toe, maar ze staat wel herkenbaar op de foto en daar heb ik geen toestemming voor gegeven.'

Het meisje werd ook nog beschuldigd van het doen van een valse 112 melding. De agent heeft later toegegeven dat het niet het meisje betrof.

Stempel

De moeder zegt dat ze verschillende pogingen heeft gedaan om het bericht van Facebook te krijgen, maar dat lukte in eerste instantie niet. 'Mijn dochter is nog maar vijftien en dit zal haar achtervolgen, doordat de politie een stempel op haar heeft gedrukt op social media. Dat is niet zomaar weg. Het is ook overal gedeeld'. Volgens haar is het bericht pas nadat De Monitor over de zaak publiceerde van Facebook gehaald.

Recht op privacy

Moeder Annette heeft een advocaat in de arm genomen die namens haar aangifte heeft gedaan. De advocaat, Juriaan de Vries, zegt er in De Monitor het volgende over: 'De politie zal zorgvuldiger om moeten gaan met de belangen van burgers. En ook zeker met de belangen van verdachten. Ook zij hebben recht op privacy.'

De Vries heeft ook een groter doel met de aangifte, namelijk bewustwording. 'We willen de politie ervan doordringen dat de privacy van burgers en verdachten zwaar wegen en dat het niet de bedoeling is dat er een digitale schandpaal wordt gecreëerd.'

'Beter opletten'

Volgens de politie heeft de wijkagent niet de intentie gehad om het meisje herkenbaar in beeld te brengen. De Monitor laat Ron de Milde, programmadirecteur Nieuwe Media en Digitale Dienstverlening van de politie aan het woord: 'Dat het is gebeurd, is niet goed. En daar kun je van zeggen: Daar moeten we nog beter opletten dat we dat soort gevallen op die manier niet meer publiceren.'

De uitzending van de Monitor (KRO-NCRV) is dinsdagavond om 21.25 te zien op NPO2.

Lees ook:

- Tieners moeten politiebus die ze bekladden zelf schoonmaken