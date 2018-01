Renovatie bruggen Farmsum bijna klaar; donderdag weer vrij baan voor verkeer

Verkeer kan vanaf donderdag weer gebruik maken van de bruggen bij de Zeesluizen van Farmsum. De nieuwe brugdekken zijn bijna klaar.

De renovatie van de verouderde brugdekken had heel wat voeten in de aarde. Nadat in oktober het startsein was gegeven voor de vervanging, ging aannemer BSB Staalbouw uit Burgum twee dagen later failliet.

Wachten op doorstart

Lang was het onduidelijk of de nieuwe brugdekken, die BSB al klaar had liggen, alsnog geplaatst konden worden. De curator van BSB had goede hoop op een doorstart, maar tot het zover was, lag al het werk stil.

In november kwam het verlossende bericht dat BSB een doorstart kon maken, onder de naam Solidd Steel Structures. Begin januari werd het werk in Farmsum hervat. Voor het verkeer betekende dit - opnieuw - een maand lang omrijden.

Files en irritaties

De nieuwe brugdekken, van staal in plaats van hout, zijn afgelopen weekend op hun plaats gehesen. De werkzaamheden zijn nu in de afrondende fase. Donderdagochtend is de officiële heropening van de bruggen.

Ook vóór het onderhoud was er overigens al hinder voor het verkeer. Omdat de oude brugdekken in slechte staat waren, mocht verkeer er maar mondjesmaat overheen. Met verkeerslichten werd het autoverkeer in goede banen geleid. En dat zorgde regelmatig voor lange files en veel irritatie.

Dat moet, na donderdag, verleden tijd zijn.

