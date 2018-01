Man verkracht 11-jarig nichtje: OM eist 5 jaar cel en contactverbod

De officier van justitie eist vijf jaar cel tegen een 34-jarige man uit Stadskanaal, wegens het verkrachten van zijn 11-jarig nichtje, bedreiging en autodiefstal.

Ook behoren een schadevergoeding van 12.000 euro en een contactverbod met het nichtje tot de eis.

Dagboek

Het misbruik kwam in 2016 aan het licht, toen de moeder het dagboek van haar dochter las. Het kind vertoonde problematisch gedrag en de moeder was in het boek op zoek naar antwoorden.

Dakloos

De oom logeerde van juli 2013 tot eind januari 2014 bij zijn zus in Musselkanaal, omdat hij vanwege drugsgebruik geen dak meer boven het hoofd had. Hij paste meermalen op zijn nichtje.

De man ontkent het misbruik. Hij stelt hooguit 'lekker kontje' en 'sexy ding' tegen haar te hebben gezegd. 'Maar dat zeg ik vaker tegen vrouwen', aldus de Knoalster.

Veelpleger

De man stond ook terecht voor een autokraak in oktober in Bad Nieuweschans, diefstal van spanbanden in Winschoten en een vernieling van een camera in Nieuw-Buinen.

Dit alles werd door camera's vastgelegd. De man bedreigde bovendien zijn zus toen die aangifte deed van het seksueel misbruik van haar dochter.

Diefstal

De man werd eind 2015 al eens opgepakt voor diefstal van boten in De Groeve en Giethoorn. Ook deze feiten werden nu nog behandeld. De man is veelpleger en wil nergens aan meewerken. 'Hij wil zijn eigen regels bepalen', zei de officier.

De rechtbank doet 12 februari uitspraak.

