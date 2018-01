Meyer Werft op personeelsjacht voor nieuwe orders

De Meyer Werft in Papenburg blijft orders binnenhalen. Opnieuw heeft de Amerikaanse rederij Carnival Cruises een schip besteld. De werf heeft daardoor dringend behoefte aan nieuw personeel.

Dat meldt de Noord-Duitse omroep Norddeutscher Rundfunk (NDR).

Aardgas

Het schip wordt afgeleverd in 2022. Al eerder kreeg Meyer een vergelijkbare order van Carnival voor een schip voor ruim 5000 gasten; dat is al in 2020 klaar. Bijzonderheid is dat beide schepen gaan varen op vloeibaar aardgas in plaats van stookolie.

Extra personeel

De Meyer Werft heeft nu in totaal orders voor dertien cruiseschepen. Zes daarvan gaan op vloeibaar aardgas varen. De scheepswerf is momenteel op zoek naar personeel om alle orders te verwerken.

De werf heeft overigens al de wereldprimeur voor een cruiseschip op vloeibaar aardgas.

Dat schip, waaraan nu wordt gebouwd, gaat eind dit jaar varen.

