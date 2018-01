NPO2 zendt docu 'De Stille Beving' opnieuw uit

NPO2 zendt woensdagavond om 21.00 uur opnieuw de documentaire 'De Stille Beving' uit. Bijna een jaar geleden werd de docu ook uitgezonden, vlak voor de landelijke verkiezingen.

In 'De Stille Beving' volgt regisseur Piet Hein van der Hoek Annemarie Heite en haar gezin. Zij wonen in een monumentale boerderij, die is volgehangen met camera's. Bevingen, onderhandelingen met de NAM en de impact op het gezinsleven worden geregistreerd.

Prijzen

De docu won eerder de Noorderkroon publieksprijs en kreeg een eervolle vermelding van de jury op het Noordelijk Filmfestival.

Ook is 'De Stille Beving' genomineerd voor de verkiezing Beste Groninger Film 2017. De uitreiking van die prijs is komende vrijdag.

