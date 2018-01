Deel dit artikel:











Studentenontwerp Tschumipaviljoen maakt kans op internationale architectenprijs Het genomineerde ontwerp (Foto: Hanzehogeschool Groningen)

Een ontwerp van studenten Bouwkunde aan de Hanzehogeschool Groningen is in de race voor de titel Archdaily Building of the Year.

Het project, geëxposeerd in het Tschumipaviljoen in Stad, werd onthuld op de Dag van de Architectuur. In de tussentijd kreeg het studentenontwerp internationale aandacht. Enige Nederlandse project In de categorie kleine gebouwen is het ontwerp van de Hanzestudenten het enige Nederlandse project dat meedoet. Archdaily benoemt elk jaar, op basis van publieksstemmen, vijftien gebouwen tot Building of the Year. Het ontwerp van Hanzestudenten Thomas Rosema, Paul Breteler en Melvin Koolen doet mee in de categorie Small Scale Architecture. Thomas Rosema: 'Wij stonden al wel op de website. Ze selecteren dan een aantal projecten. Wij zitten nu in een voorselectie. Er is ook nog een volgende ronde.' Afwachten Hoeveel stemmen er nodig zijn om tot de volgende ronde te komen, weet Rosema niet. 'Het is even afwachten hoeveel er gestemd gaat worden.' Lees ook: - Knuffel van twee meter gestolen: 'Die beer, die moet terug'

- Mysterie opgelost: twee meter hoge teddybeer is weer terecht