Groningse ex-tbs'er kiest opnieuw het hazenpad

De voormalig Van Mesdag-tbs'er John van Tamelen in gesprek met programmamakers in 2002 (Foto: EO)

Het Openbaar Ministerie (OM) is dringend op zoek naar John van Tamelen, een beruchte ex-tbs'er die maandagochtend op de vlucht is geslagen tijdens een rechtszaak tegen hem.

Voor Van Tamelen is het niet zijn eerste dat hij er tussenuit knijpt; in 1997 ontsnapte hij samen met de Duitse crimineel Stefan Kröger uit de Van Mesdagkliniek in de stad Groningen.

Gijzeling

De 48-jarige man moest maandag bij de rechtbank in Den Bosch verschijnen wegens gijzeling van twee personen in Budel vorig jaar, maar vertrok volgens regionale media toen de officier van justitie tbs tegen hem wilde gaan eisen.



Knoester, de advocaat van John van Tamelen, tegen een verslaggever van Omroep Brabant.

Reactie advocaat

Tegen een verslaggever van Omroep Brabant zegt Job Knoester, de advocaat van John van Tamelen, dat de emoties van de oud-tbs'er in de pauze hoog opliepen. 'We hebben vandaag tijdens de zitting gezien dat hij op meerdere momenten erg emotioneel was. Vooral toen hij hoorde dat de officier van justitie tbs zou gaan eisen. Ik vermoed dat de emoties bij hem toen te hoog opliepen, waardoor hij is vertrokken.'

Geruchtmakende ontsnapping

John van Tamelen volgde in 1997 een tbs-behandeling in de Van Mesdagkliniek in de stad Groningen, nadat hij voor doodslag werd veroordeeld. De man ontsnapte samen met een andere crimineel, Stefan Kröger, via de luchtpijpen van de kliniek.



Dit verbaast mij niet helemaal Roelof Bosma - Maakte een documentaire over John van Tamelen

Diner voor twee

De politie startte destijds een klopjacht, terwijl Van Tamelen samen met zijn handlanger aan het dineren was in de Groninger binnenstad. Pas nadat hij in België een overval had gepleegd, kon hij worden aangehouden.

Nieuwe opname

Kröger pleegde enkele maanden erna zelfmoord. Vanaf 2005 werd Van Tamelen opnieuw behandeld in de Van Mesdagkliniek. In 2010 mocht hij voor het eerst onder begeleiding naar buiten, maar werd tegengehouden door de toenmalige minister van Justitie. Zes maanden later mocht hij alsnog op verlof; zonder begeleiding.

Documentaire

In 2005 kwam Van Tamelen aan het woord in het EO-actualiteitenprogramma De Vijfde Dag. Onderzoeksjournalist en oud RTV Noord-medewerker Roelof Bosma volgde de Groningse ex-tbs'er, terwijl Van Tamelen de plaats bezocht waar hij een moord pleegde. Ook ging de journalist samen met Van Tamelen terug naar de Van Mesdagkliniek.

Zwartste scenario

Volgens Bosma is het opnieuw krijgen van tbs voor Van Tamelen het zwartste scenario. 'Hij heeft zo verschrikkelijk lang in de tbs gezeten, maar is daar uiteindelijk uitgekomen.'

Bosma, tegenwoordig onderzoeksjournalist voor het televisieprogramma Zembla, vertelt dat Van Tamelen in alle opzichten een bijzondere man is. 'Al op zijn achttiende heeft hij een moord gepleegd, op een man die zijn hond iets had aangedaan. Hij was daar zo kwaad over. Hij heeft daarna zeker twintig jaar in de tbs gezeten.'

De journalist heeft ook recentelijk contact gehad met John van Tamelen. 'Dit verbaast mij niet helemaal. Ik denk dat hij vooral in paniek is dat tbs hem opnieuw boven het hoofd hangt.'

De uitzending van De Vijfde Dag waarin Van Tamelen in gesprek gaat met Roelof Bosma, is niet meer online te vinden. Wel is er een trailer beschikbaar.

Hulp

Ten tijde van de ontsnapping ontstond het vermoeden dat Van Tamelen hulp kreeg van binnenuit, maar dit kon niet worden bevestigd. Later vertelt hij tegen de EO dat hij hulp kreeg van een medewerkster van de Van Mesdagkliniek, met wie hij een seksuele relatie zou hebben gehad.

Uit de voeten

Van Tamelen was vrij uit voorarrest en kon daarom maandagochtend weglopen uit het gerechtsgebouw. 'We willen zo spoedig mogelijk weten waar hij is en we gaan zorgen dat de slachtoffers worden gewaarschuwd en veilig zijn', zegt een OM-woordvoerder.



Lees ook:

- Van Mesdagkliniek reageert niet op EO-uitzending

- 'Ontsnapte Van Tamelen kreeg hulp uit Van Mesdagkliniek'