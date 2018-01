Scheikundige: 'De gifbelt bij Woltersum moet worden opgeruimd'

Als er iemand is die weet wat er onder de grond van de voormalige vuilstort bij Woltersum zit, dan is het wel Jacob Reilman uit Borger-Odoorn. 'Deze afvalstoffen moeten niet in je lichaam komen.'

Reilman is gepensioneerd chemicus. Hij werkte van 1968 tot 1971 als kwaliteitscontroleur bij Petrochemie Aku in Delfzijl, een voorloper van Akzo. Het giftige afval op de belt in Woltersum is afkomstig van dit bedrijf.

Kobalt en mangaan

'Wij maakten van paraxyleen en geconcentreerd azijnzuur TPA. Dat is een halffabrikaat die als grondstof dient voor DMT, waar kunstvezels van worden gemaakt. Daarbij werden kobalt en mangaan als katalysatoren toegevoegd', vertelt Reilman. Katalysatoren zorgen ervoor dat een chemisch proces op gang komt.

Brokken

'Bij de productie van TPA en DMT bleef een residu over. Oftewel: samengeklonterde brokken, waar je niets mee kan. Dit afval werd jarenlang gestort in dat voormalig zwembad bij Woltersum.'

De stoffen kunnen uiteindelijk in het drinkwater belanden. Dat moet je beslist voorkomen Jacob Reilman - scheikundige

Kankerverwekkend

'In die brokken zitten dus resten van giftige stoffen. Met name kobalt en mangaan, maar ook zogeheten aromatische koolwaterstoffen kunnen voor problemen zorgen', vervolgt Reilman. 'Deze stoffen lekken kennelijk nu weg via het grondwater. Als er waterleidingen in de buurt liggen, dan kunnen die stoffen uiteindelijk in het drinkwater belanden. En dat moet je beslist voorkomen. Want ze zijn kankerverwekkend.' Voor Reilman is er maar één conclusie mogelijk: 'Die vuilnisbelt moet worden gesaneerd.'

6000 ton chemisch afval

Omwonenden roepen dat al jaren. Hun zorgen zijn alleen maar toegenomen, nu de provincie bezig is te onderzoeken wat en hoeveel er tot nu toe is weggelekt uit de belt bij Woltersum. De resultaten van dat onderzoek worden binnenkort bekend. Naar schatting ligt er ongeveer 6000 ton chemisch afval.

Vervuilde sloten

Begin jaren tachtig is de vuilnisbelt gesaneerd. Hierbij is een waterdichte afdeklaag en een drainagesysteem aangebracht. De provincie heeft sindsdien de stortplaats, het drainwater en het grondwater rondom de vuilstort gecontroleerd. In 2010 werd al eens een aantal vervuilde sloten rond de belt schoongemaakt.

