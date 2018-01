Lefier: 'Als de NAM ons zelf niet belt, sturen we een rekening'

'Dat de kassa rinkelt gaat nog wel even duren, vrees ik.' Dat zegt directeur Lex de Boer van woningcorporatie Lefier over de gerechtelijke uitspraak over de waardedaling van woningen in het bevingsgebied.

De NAM moet die waardedaling vergoeden, bepaalde de rechter vorige week in hoger beroep.

'We willen wel snel. Op zich is de uitspraak volkomen helder, maar je moet dan wel vaststellen hoe groot de waardedaling precies is. En dat is niet zo eenvoudig.'

Al is het volgens de Boer voor woningcorporaties wel makkelijker om het te berekenen dan voor particuliere huiseigenaren.

Voor ons is de waardevermindering 83 miljoen euro Lex de Boer - Directeur Lefier

'Corporaties taxeren jaarlijks hun woningen, dus wij hebben veel data beschikbaar op basis waarvan we afspraken kunnen maken. Voor ons is de waardevermindering 83 miljoen euro. En voor de gezamenlijke corporaties is het ongeveer een half miljard.'

'Invloed op wat we mogen lenen'

Lefier is volgens De Boer een corporatie die weinig huurhuizen in de verkoop zet. Maar de waardedaling heeft wel degelijk gevolgen.

'Het heeft invloed op wat we mogen lenen en wat we mogen investeren. Daarvoor zijn we afhankelijk van de waarde. En dus kunnen wij als woningcorporatie als gevolg van de waardedaling minder geld uitgeven aan bijvoorbeeld renovatie en nieuwbouw. En door de aardbevingen en de schades aan woningen moeten we juist meer investeren en sneller bouwen. Om Groningen beter te maken.'

'Pas als het er is nadenken over besteding'

Lefier maakt pas concrete plannen over de bestemming van het geld, als het ook daadwerkelijk op de rekening staat. 'Wij zijn als corporaties gewend om voorzichtig te zijn met geld. Geld dat opgebracht wordt door mensen met lage inkomens, dat kan je beter niet uitgeven als het er nog niet is. Pas als het er is, gaan we nadenken over hoe het besteed moet worden.'

'De rechter heeft gezegd de NAM moet betalen, dus dan moet die ook betalen. En als ze ons zelf niet bellen, dan gaan we een rekening sturen.'

Lees ook:

- Waardevermindering vergoed: wat betekent het voor jou?

- Vlag gaat uit na uitspraak gerechtshof: 'Dit voelt als een overwinning!'

- NAM 'kijkt serieus naar uitspraak over waardedaling huizen'

- Stichting WAG: 'Ik denk dat de NAM zich nu in een hoekje moet gaan schamen'

- NAM verliest hoger beroep: waardevermindering moet direct worden vergoed