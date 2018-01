LTO Noord wil loket voor boeren met bevingsschade

LTO Noord wil een loket waar boeren met aardbevingsschade terecht kunnen. Dat zegt voorzitter Alma den Hertog van de Groningse afdeling van de boerenorganisatie.

Volgens haar is zo'n loket hard nodig: 'Het is toch een specifieke situatie voor ons als boeren in het aardbevingsgebied. Hier werken we, hier wonen we en we zijn afhankelijk van het gebied waarin we zitten.'

Ervaring

Volgens Den Hertog heeft LTO Noord de afgelopen vijf jaar op tal van gebieden die met aardbevingen te maken hebben expertise opgedaan. Zo is er het programma Groninger Schuren en Stallen, waarin ervaring is opgedaan met bouwkundig versterken. Ook wordt er gewerkt aan een waardedalingsregeling voor boeren.

Gidsfunctie

Maar wordt het met weer een loket erbij niet nog onoverzichtelijker? Den Hertog denkt van niet: 'Het is heel handig om een loket te hebben dat ons goed faciliteert bij alles wat er om ons en onze bedrijven heen gebeurt. Het loket lost de problemen niet zelf op, maar wijst de boeren de weg, het heeft een gidsfunctie.'

Ter ondersteuning wordt een brochure uitgebracht waarin handige informatie voor boeren is opgenomen.

Infoavond

De komende periode moet blijken hoe het loket kan worden bekostigd. Overigens houdt LTO Noord afdeling Groningen op 14 februari een informatieavond over de stand van zaken rond het aardbevingsdossier.

