Lagere straf voor poging overval Casino Amusino (Foto: 112Groningen/Patrick Wind)

De 29-jarige man uit Kosovo die vorig jaar in augustus een poging deed om Casino Amusino in Groningen te overvallen, is veroordeeld tot vijftien maanden cel.

Hiervan zijn vijf maanden voorwaardelijk. De officier eiste twee weken geleden vijftien maanden cel onvoorwaardelijk. Nepwapen De man liep het casino binnen en ging achter een automaat zitten, met het zicht op de kassa. Met een nepwapen onder de kleding liep hij uiteindelijk naar de kassa en ging achter een pinnende bezoeker staan. Hij werd weggeduwd en vluchtte daarop in paniek de zaak uit. De rechters vonden poging afpersing bewezen, omdat de man wel begon met de overval, maar die niet afmaakte. Zij straften iets lager, omdat de man niet eerder met justitie in aanraking is geweest. Lees ook: - Overvaller Casino Amusino was 'radeloos'

