Boete voor drugsbezit in extreem oude zaak

Een 28-jarige man uit Utrecht moet voor drugsbezit een boete van 2.112 euro betalen. De man werd vier jaar geleden op 13 november 2013 in Groningen aangehouden. De rechters hielden er rekening mee dat de zaak zo lang op de plank heeft gelegen.

De man werd aangehouden in een woning aan de Bilderdijklaan. In het pand waren ook Duitsers, die drugs kwamen kopen. Op dat moment viel de politie binnen. De woning werd al maandenlang geobserveerd.

Ook de officier zag twee weken geleden alleen maar bewijsmateriaal voor drugsbezit. Die eiste toen dezelfde boete, omdat de zaak niet eerder is behandeld. Bij de aanhouding had de man 2.112 euro op zak. Dit geld krijgt de man niet terug, maar wordt hem in de vorm van een boete ontnomen.