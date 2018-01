Bewoners Kustwegflats eisen onderzoek naar aardbevingsbestendigheid

Bewoners van de drie Kustwegflats in Delfzijl maken zich zorgen. Ze twijfelen of de flats wel aardbevingsbestendig zijn.

Duidelijkheid daarover krijgen ze ook niet, zeggen Bram Reinders en Fred Bommezijn, secretaris van de bewonerscommissie. 'Woningcorporatie Acantus geeft geen antwoord.'

Zelf op onderzoek uit

Bommezijn heeft naar eigen zeggen al meerdere keren aan de bel getrokken over de aardbevingsbestendigheid van de drie flats. 'Twee jaar geleden vroeg ik of er onderzoek was gedaan. Toen kreeg ik te horen dat dat niet zo was.'

Een jaar geleden hoorde Bommezijn via via dat er wel degelijk een rapport was opgesteld over een van de drie flats. 'Dat werd ontkend, maar op internet kwam ik erachter dat het onderzoek er wel degelijk was.'

Handtekeningenactie

Reinders vult aan. 'Acantus zegt dat een eventueel rapport over de Dijkzichtflat alleen inzichtelijk is voor bewoners van die flat, in verband met privacy. Bovendien zou dit onderzoek niet één-op-één voor de andere flats kunnen worden overgenomen.'

Voor Bommezijn is de maat nu vol. 'We hebben in alle flats handtekeningen opgehaald. Die gaan we aanbieden. We willen zo snel mogelijk inzicht in het onderzoek. En als dat er niet is, willen we dat er zo snel mogelijk een onderzoek komt.'

