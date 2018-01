Dit is de videoclip van het protestlied van Marcel Hensema met Pé en Rinus

'Koning Willem Vier maakt het Gronings gas u rijk? Bent u onze koning of gewoon een oliesjeik?'

Zo begint het Gronings Koningslied waarmee Marcel Hensema - in de gedaante van zijn alter ego Alfred Venema, reporter van Stadskanaal Digitaal - samen met Pé en Rinus vorige week de Stadsschouwburg in Groningen op de kop zette. Nu is er een videoclip.

Bekijk de clip hier:



Kleur bekennen

Hensema vindt dat Koning Willem-Alexander kleur moet bekennen: verdient hij als aandeelhouder van Shell aan het Gronings gas? Na afloop van de voorstelling De Verleiders waarin Hensema meespeelt, werd het protestlied afgelopen woensdag op het podium gezongen. En het publiek deed volop mee.

Lees ook:

- 'Ontneem Shell het predicaat Koninklijk'