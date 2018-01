RUN Winschoten staat er weer goed op en doet gooi naar wereldkampioenschap

Weer een compleet bestuur, een bid voor het WK van 2020 en ook het aantal vrijwilligers loopt weer in de pas. De RUN van Winschoten, die twee jaar geleden nog op sterven na dood was, staat er organisatorisch weer prima op.

In 2015 was er een uittocht van bestuursleden en waren er veel te weinig vrijwilligers. Met kunst en vliegwerk ging het ultraloopevenement, dat sinds 1976 in de Molenstad wordt verlopen, toch door.

Uit het dal

Inmiddels is de RUN uit het diepe dal. Het bestuur bestaat met Andre Lammers (voorzitter), Aart de Jager, Rob Odding, Janet Degenhart, Jannie Heijerman, Gerard Franke en Marcel Boven weer uit zeven mensen. Ook zijn de commissies die de vrijwilligers aansturen weer gevuld.

Nieuwe bestuur

Het nieuwe bestuur heeft meteen vol ingezet op de organisatie van het wereldkampioenschap in 2020. 'Dat hebben we vorige week besloten', zegt event-manager Rolf Huizinga.

'De kosten hebben we nog niet gedekt, maar we zijn optimistisch. Bovendien moeten we het bid twee jaar van tevoren uitbrengen. En dat is volgende maand. Vandaar nu al het besluit.'

WK

Het nieuwe bestuur heeft zich gecommitteerd aan dit WK en heeft met elkaar afgesproken om tot en met 2020 te blijven zitten. 'Ik ben blij dat het ook weer goed gaat met de vrijwilligers', meent Huizinga. 'De komende twee edities is de RUN een NK, maar bij het WK in 2020 hebben we nog extra mensen nodig.'

De RUN van Winschoten vindt traditiegetrouw op de tweede zaterdag in september plaats.

