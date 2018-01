Jorden van Foreest 'toch wel tevreden' over prestaties in Tata Steel schaaktoernooi

Schaker Jorden van Foreest stapte maandagmiddag tevreden uit de trein in Groningen. Hij kwam terug uit Wijk aan Zee, waar hij de vijfde plek behaalde op Nederlands belangrijkste toernooi, het Tata Steel schaaktoernooi.

'Ik begon niet goed', vertelt Van Foreest op het station in Groningen. 'Na zeven rondes stond ik onderin, zelfs achter mijn broertje Lucas. Maar uiteindelijk won ik een paar partijen en eindigde ik boven hem. Daar ben ik wel tevreden over.'

'Domme fout'

Van Foreest baalde vooral van een 'domme fout' die hij maakte in zijn partij tegen een Duitse tegenstander. 'Had ik dat niet gedaan, dan had ik nog hoger kunnen eindigen.'

Wel is het Groninger schaaktalent blij dat hij een hogere score heeft gehaald dan vorig jaar.

Challengers

Van Foreest deed mee in de challengers-groep. Dat is de groep onder die van de schaakgrootmachten, waarin Magnus Carlsen meedoet. Had Van Foreest gewonnen, dan was hij naar die groep gepromoveerd.

'Maar de challengers-groep was ook heel sterk', concludeert Van Foreest. 'Daarin win je niet zomaar. Het is ook gewoon een leuk toernooi om aan mee te doen. Ik doe al sinds mijn twaalfde mee. Mijn broertjes en zusje deden ook mee.'

